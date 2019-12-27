محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
الدوري الإنجليزي
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أهداف فوز ولفرهامبتون أمام مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي)
الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 23:53
هدفا فوز الرجاء على شبيبة القبائل (دوري أبطال إفريقيا)
أهداف فوز بشكتاش على جنتشلربيرليجي 4-1 (الدوري التركي)
أفضل أهداف إبراهيموفيتش مع ميلان
هدفا تعادل بريميرو دي أوجوستو ومازيمبي 1/1 (دوري أبطال إفريقيا)
مانشستر سيتي
في إنجلترا
ولفرهامبتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
مواعيد مباريات اليوم السبت 28-12-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك والأهلي وقمم نارية
4 ساعة |
الدوري الإنجليزي
جوارديولا: صراع اللقب؟ إجابتي واحدة ومكررة.. ولن نتأهل لدوري الأبطال إذا استسلمنا
4 ساعة |
الدوري الإنجليزي
نظرة على منافس الأهلي – بلاتينيوم.. ميزة هجومية وضعف دفاعي
4 ساعة |
تقرير في الجول
نونو سانتو بعد قهر جوارديولا: يا لها من ليلة رائعة.. وسر سلاح تراوري
4 ساعة |
الدوري الإنجليزي
نظرة على منافس الزمالك.. نقاط قوة وضعف زيسكو يونايتد
4 ساعة |
إفريقيا
أجمل هدايا الكريسماس لكلوب.. ولفرهامبتون يعذب سيتي بفوز ملحمي يقتل صراع الصدارة
5 ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
نظرة على منافس الزمالك.. نقاط قوة وضعف زيسكو يونايتد
نظرة على منافس الأهلي – بلاتينيوم.. ميزة هجومية وضعف دفاعي
أجمل هدايا الكريسماس لكلوب.. ولفرهامبتون يعذب سيتي بفوز ملحمي يقتل صراع الصدارة
إيريك بايلي.. الرحلة
المجموعة تشتعل.. فيتا كلوب يُجبر الترجي على التعادل والرجاء يقهر شبيبة القبائل
الأكثر مشاهدة
1
هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟
2
رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم
3
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث
4
مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر.. وفايلر لا يصدق نفسه
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا