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هدف ملغي لـ بلباو أمام ريال مدريد
الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 22:50
إنقاذ بطولي من على خط المرمى في مباراة ريال مدريد وبلباو
العارضة تحرم كروس من هدف رائع أمام بلباو
مهارة رائعة من فينيسيوس أمام بلباو
ملخص فوز بادربورن على فرانكفورت 2-1 (الدوري الألماني)
ريال مدريد
بلباو
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