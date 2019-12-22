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أهداف فوز فنرباهتشة على بشكتاش 3-1 (الدوري التركي)
الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 20:14
طرد سون هيونج مين أمام تشيلسي
ملخص فوز بولونيا على ليتشي 3-2 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل بارما وبريشيا 1-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز أتليتكو مدريد على بيتيس 2-1 (الدوري الإسباني)
فنربهاتشة
بشكتاش
الدوري التركي
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