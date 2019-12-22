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هدف فوز الرجاء على الوداد (حميد أحداد)
الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 18:36
أهداف فوز فورتونا دوسلدورف على يونيون برلين 2-1 (الدوري الألماني)
هدفا فوز واتفورد على مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي)
هدف رائع لعمرو وردة واحتفال مثير للجدل في اليونان
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