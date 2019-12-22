أهداف فوز فورتونا دوسلدورف على يونيون برلين 2-1 (الدوري الألماني)

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 18:26

فورتونا دوسلدورف يونيون برلين الدوري الألماني

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