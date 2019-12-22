محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أبرز إحصائيات لاعبي المصري في مباراتهم أمام بيراميدز
الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 10:43
أبرز إحصائيات لاعبي بيراميدز في مباراتهم أمام المصري
أداء رائع لـ محرز وسيلفا في إحصائيات مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي
كل ما قدمه صلاح في نهائي كأس العالم للأندية
في الدوري
المصري
بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
جوائز كاف – تعرف على القوائم النهائية لكافة المرشحين
2 دقيقة |
إفريقيا
كلوب: صلاح يسجل أهدافا كثيرة ومهمة ولكن ليس دائما
12 دقيقة |
المحترفون
الأهلي قبل مواجهة الاتحاد: جميع مباريات الدوري صعبة
30 دقيقة |
الدوري المصري
جوائز كاف – منافسة نارية بين صلاح ومحرز وماني على لقب الإفريقي الأفضل
33 دقيقة |
إفريقيا
تعرف على تقييم صلاح في نهائي مونديال الأندية من الصحف الإنجليزية
39 دقيقة |
المحترفون
جوائز كاف – سيقاتل حتى النهاية.. طارق حامد ينافس البدري وبلايلي على الأفضل في إفريقيا
42 دقيقة |
إفريقيا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
جوائز كاف – منافسة نارية بين صلاح ومحرز وماني على لقب الإفريقي الأفضل
جوائز كاف – سيقاتل حتى النهاية.. طارق حامد ينافس البدري وبلايلي على الأفضل في إفريقيا
جوائز كاف – خروج جروس من القائمة النهائية لأفضل مدرب
رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم
عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول.. موقف الأهلي من بقاء جيرالدو وعمار وصلاح محسن
الأكثر مشاهدة
1
كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة
2
15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق"
3
"أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى
4
مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا