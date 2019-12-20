عن "فتح الاستبدال" وموعد تقنية الفيديو.. محمد فضل يتحدث

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 00:43

اتحاد الكرة محمد فضل في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-12-2019 والقنوات الناقلة.. صدام الزمالك وحسام حسن ساعة | الدوري المصري
الإعلان الرسمي مُنتظر.. ستانكوفيتش مديرا فنيا لـ ريد ستار بلجراد ساعة | أوروبا
المصري: هناك أندية فاوضت إيهاب جلال.. لكننا نثق به ثقة عمياء ساعة | الدوري المصري
محمد فضل يرد على "فتح الاستبدال للمصابين والهاربين".. وموعد تطبيق تقنية الفيديو ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: لا مشكلة في قيد كهربا.. سيشارك بداية من يناير 2 ساعة | الدوري المصري
سعفان الصغير: متى يفوز الإسماعيلي على الأهلي؟ الأمر بيد الله 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 3 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك