أهداف تعادل بروسيا دورتموند وريد بول لايبزيج 3-3 (الدوري الألماني)

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 23:41

في ألمانيا دورتموند لايبزيج

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