قرعة دوري أبطال أوروبا من منظور كوميدي مختلف تماما

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 17:39

ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر في الزمالك لـ في الجول: جنش ينتظم في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين 3 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: اتفاق مبدئي تم بين إيفرتون وأنشيلوتي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طارق يحيى يُسقط كارتيرون.. طلائع الجيش ينتصر على الزمالك في إثارة نارية 14 دقيقة | الدوري المصري
تجميد مستحقات لاعبي المقاصة بعد الخسارة من الاتحاد.. وعقوبة مغلظة على محمد إبراهيم 47 دقيقة | الدوري المصري
حازم إمام: هدف الجيش المبكر أصاب الزمالك بالتوتر ساعة | الدوري المصري
الهدف الثالث في الدوري.. مصطفى محمد يسجل بطريقته الخاصة في الطلائع ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 بالفيديو - عبد الحفيظ ردا على تعاقد الأهلي مع كهربا: "مساء الفل"

قد ينال إعجابك