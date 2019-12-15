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ملخص تعادل فيورنا وتورينو 3-3 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 17:39
ملخص فوز فينورد على أيندهوفن 3-1 (الدوري الهولندي)
ملخص تعادل سيلتا فيجو ومايوركا 2-2 (الدوري الإسباني)
هدف فوز سامبدوريا على جنوى 1-0 (الدوري الإيطالي)
هدفا فوز أتليتكو مدريد على أوساسونا (الدوري الإسباني)
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