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أرقام رائعة لعبد الشافي ومصطفى محمد وساسي.. أبرز أرقام الزمالك ضد بيراميدز
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 - 17:49
أرقام جيدة لأبو سليمة وطقطق وأخرى سلبية لوادي.. أبرز إحصائيات المصري والمقاولون
الأهلي يعلن ضم كهربا
أهداف فوز مانشستر يونايتد على ألكمار 4-0 (الدوري الأوروبي)
الزمالك
محمد عبد الشافي
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