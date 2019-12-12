رأي صريح من رمضان صبحي في انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 23:00

محمد صلاح رمضان صبحي المنتخب الأولمبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

العقدة مستمرة في مونديال الأندية.. رائعة جوميس تمر بالهلال من عقبة الترجي 3 دقيقة |
مالية كفر الزيات: استعنا بشيخ لفك النحس.. وجد سحرا داخل الملعب 3 دقيقة | مصر
كرة سلة - سيدات الأهلي يفزن على سبورتنج ويحققن أول ميدالة إفريقية في التاريخ 8 دقيقة | رياضات أخرى
بالفيديو - الأكثر تتويجا في بلاد التانجو.. ريفر بليت بطلا لكأس الأرجنتين 27 دقيقة | أمريكا
في الجول يكشف – حصوات على الكلى لـ شيكابالا.. وساعات لحسم مدى حاجته لجراحة 44 دقيقة | الدوري المصري
هدفان رائعان وآخر ضائع في ملخص تألق صلاح ضد واتفورد ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 4 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة

قد ينال إعجابك