موقف صفقة كهربا من الأهلي وكل ما تريد معرفته عن دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 02:12

في الدوري كهربا الزمالك الأهلي بيراميدز المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

ملامح انتصار ريال مدريد ضد كلوب بروج.. رديف بذكريات لقب الدوري ورودريجو ماكينة أهداف 25 دقيقة | أوروبا
الزمالك ضد بيراميدز – أحمد سامي لـ في الجول: بنشرقي والسعيد يشكلان شكل اللقاء 33 دقيقة | الدوري المصري
تقرير - ممثلو أنشيلوتي في لندن للتفاوض مع إيفرتون 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - أسرار ماجد: أسعى لمساعدة سبورتنج للتتويج بالبطولة ولا أبحث عن ألقاب شخصية 44 دقيقة | رياضات أخرى
مواعيد مباريات الخميس 12-12-2019 والقنوات الناقلة – قمتان مصريتان.. والدوري الأوروبي ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك المتوقع – عبد الشافي ظهير أيسر ومصطفى محمد يقود الهجوم أمام بيراميدز ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي 4 تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل"

قد ينال إعجابك