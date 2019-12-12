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عبد الحفيظ يعلق على تعاقد الأهلي مع كهربا
الخميس، 12 ديسمبر 2019 - 00:25
وليد أزارو: تعليقا على مباراة الهلال "الناس بتحب تجود واللي عايز يتكلم يتكلم"
سيد عبد الحفيظ: مش عايزين نحسد نفسنا "لعبنا 5 مبارايات وسجلنا 17 هدف"
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