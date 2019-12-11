سيد عبد الحفيظ: مش عايزين نحسد نفسنا "لعبنا 5 مبارايات وسجلنا 17 هدف"

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 22:47

الأهلي سيد عبد الحفيظ في الدوري

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