محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
الدوري المصري
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
وليد أزارو: تعليقا على مباراة الهلال "الناس بتحب تجود واللي عايز يتكلم يتكلم"
الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 - 22:46
أهداف فوز أتالانتا على شاختار 3-0 (دوري أبطال أوروبا)
أهداف فوز مانشستر سيتي على دينامو زغرب 4-1 (دوري أبطال أوروبا)
أهداف فوز السد على هينجين 1/3 (كأس العالم للأندية)
الأهلي
في الدوري
وليد أزارو
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: عقب الاستقالة من تدريب سانتوس.. سامباولي يقترب من بالميراس
23 دقيقة |
أمريكا
رئيس الاتحاد لـ في الجول: أين العدل يا اتحاد الكرة؟ لماذا لا يحدث معنا مثلما رأيت في لقاء الزمالك
41 دقيقة |
الدوري المصري
متعب يوجه رسالة لـ مصطفى محمد: لا تركز مع من ينتقدك
48 دقيقة |
الدوري المصري
رمضان صبحي: صلاح لم يفهم تصريحاتي بشكل خاطئ
48 دقيقة |
حلم طوكيو 2020
أمير مرتضى: نتائجنا هي من تعطي فرصة للبعض ينتقدنا.. هناك من خسر ولم يتحدثوا عنه
ساعة |
الدوري المصري
بيراميدز: الأداء مع ديسابر لا يليق بفريق ينافس على الدوري
ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
"أين الانتقادات أنا لا أراها".. أسهم مصطفى محمد تغتال جسد بيراميدز وتنصر الزمالك
مصطفى محمد: الانتقادات؟ ردي دائما في الملعب.. وتفاصيل حديث مثير مع كارتيرون
متعب يوجه رسالة لـ مصطفى محمد: لا تركز مع من ينتقدك
رمضان صبحي: صلاح لم يفهم تصريحاتي بشكل خاطئ
أمير مرتضى: نتائجنا هي من تعطي فرصة للبعض ينتقدنا.. هناك من خسر ولم يتحدثوا عنه
الأكثر مشاهدة
1
صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال
2
مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق"
3
المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة
4
خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا