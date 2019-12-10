أهداف فوز تشيلسي على ليل 2-1 (دوري أبطال أوروبا)

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 - 22:24

تشيلسي دوري أبطال أوروبا ليل

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - الفوز الثالث تواليا مع جاريدو.. النجم الساحلي يضرب حمام الأنف برباعية 13 دقيقة | الوطن العربي
أنشيلوتي: أشكر الجميع لخوض تجربة لا تُنسى في نابولي 28 دقيقة | أوروبا
بينهم مصري.. طاقم حُكام عربي لافتتاح كأس العالم للأندية 43 دقيقة |
خبر في الجول – مركز جديد لـ إسلام جابر أمام بيراميدز 45 دقيقة | الدوري المصري
لوائح شؤون اللاعبين تجيب.. هل يحق لأي ناد قيد اللاعب الحر قبل يناير ساعة | الدوري المصري
أرسنال يعلن إصابة تيرني بخلع في الكتف ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 مصدر في الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع "الرباعي الخارق" 3 خبر في الجول – رتوش أخيرة تفصل كهربا عن الانضمام لـ الأهلي 4 تعرف على تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية "ليس الأفضل"

قد ينال إعجابك