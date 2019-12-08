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أهداف اكتساح بيراميدز لـ نواذيبو 6-0 (كأس الكونفدرالية)
الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 22:54
طرد كريم حافظ في مواجهة النني في تركيا
أهداف فوز المصري على إينوجو رينجرز 2/4 (الكونفدرالية الإفريقية)
ملخص ما قدمه المحمدي وتريزيجيه أمام ليستر سيتي
أهداف فوز ليستر سيتي أمام أستون فيلا (الدوري الإنجليزي)
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