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أهداف فوز ليستر سيتي أمام أستون فيلا (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 08 ديسمبر 2019 - 18:11
أهداف فوز برشلونة على مايوركا 5-2 (الدوري الإسباني)
أهداف فوز لاتسيو على يوفنتوس 3-1 (الدوري الإيطالي)
هدفا فوز الزمالك على بريميرو دي أوجوستو 0/2 (دوري أبطال إفريقيا)
في إنجلترا
ليستر سيتي
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