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هدف فوز النجم الساحلي على الأهلي (دوري أبطال إفريقيا)
الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 22:11
إصابة علي معلول وخروجه من مواجهة النجم الساحلي
طرد أيمن أشرف أمام النجم الساحلي
أهداف فوز قطر على اليمن 0/6 (خليجي 24)
هدفا فوز العراق على الإمارات 0/2 (خليجي 24)
الأهلي
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