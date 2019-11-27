محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أهداف فوز إنتر على سلافيا براج 3-1 (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 22:30
ليفربول
إنتر ميلان
نابولي
دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيديو في الجول – حازم إمام يحكي مذكرات الثعلب الكبير حمادة إمام
49 دقيقة |
حكايات في الجول
مدرب أسوان: بيراميدز منتخب والتعادل معه مكسب
55 دقيقة |
الدوري المصري
جماهير مالمو تصب غضبها على تمثال إبراهيموفيتش بعد شراء أسهم النادي المنافس
57 دقيقة |
أوروبا
لا ليجا تفتتح معرضا للصور في القاهرة.. "لإبراز الطابع التنافسي والتحول الكبير"
ساعة |
أوروبا
تقرير: بروسيا دورتموند يعرض 30 مليون يورو لضم ثنائي يوفنتوس
ساعة |
أوروبا
أنيس بوجلبان يزور بعثة الأهلي في تونس
ساعة |
إفريقيا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
فيديو في الجول – حازم إمام يحكي مذكرات الثعلب الكبير حمادة إمام
محاضرة فيديو من فايلر لدراسة مباريات النجم.. وفحص طبي لحسم مشاركة ربيعة
السابع إفريقيا والرابع عربيا.. مصر تتراجع في تصنيف فيفا
أنيس بوجلبان يزور بعثة الأهلي في تونس
نظرة على منافس الأهلي – 7 نقاط توضح مشاكل وأزمات النجم قبل مواجهة الفريقين
الأكثر مشاهدة
1
حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي"
2
جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي
3
مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط"
4
شوقي غريب يكشف شرط مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو.. ويرد: علاقتي بـ كلوب جيدة
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا