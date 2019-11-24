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أهداف تعادل بولونيا وبارما 2-2 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 17:16
ملخص فوز أتليتك بلباو على أوساسونا 2-1 (الدوري الإسباني)
كوميك بوك في الجول - مسيرة جمال عبد الحميد رمز كل موهبة شابة في ضربات الرأس
مراسم تنصيب الهلال زعيما لآسيا
هدفا فوز الهلال على أوراوا ريد 0/2 (إياب نهائي دوري أبطال آسيا)
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