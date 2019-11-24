محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
في الجول كلاسيك
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
كوميك بوك في الجول - مسيرة جمال عبد الحميد رمز كل موهبة شابة في ضربات الرأس
الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 15:49
الأهلي
الزمالك
جمال عبد الحميد
نرشح لكم
أخر الأخبار
بالفيديو – عقدة الربع قرن تتواصل.. العراق يقهر قطر في افتتاح خليجي 24
3 دقيقة |
الوطن العربي
توخيل: ليس من السهل العمل مع نيمار
13 دقيقة |
أوروبا
مدرب الجزيرة: فخور رغم الخسارة أمام الإسماعيلي.. وكينو أحد المكاسب
33 دقيقة |
مدرب الإسماعيلي: استغللنا اندفاع الجزيرة وأجرينا تغييرات هجومية لحسم التأهل
ساعة |
مباشر في الدوري - المقاصة (0) الحدود (1).. بداية الشوط الثاني
ساعة |
الدوري المصري
هل يظهر أمام نابولي؟ صلاح يشارك في تدريب ليفربول الجماعي
ساعة |
دوري أبطال أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
فوز تاريخي قاتل لنادي مصر على وادي دجلة
بالفيديو – الإسماعيلي الرائع يجدد فوزه على الجزيرة ويعبر إلى ربع نهائي البطولة العربية
أخطر دوري في العالم - عودة بعد غياب لاختيار الأفضل في الجولة الخامسة
فيديو في الجول - (4) ثريا محمد عن بطولة إفريقيا ورسالة لجمهور الأهلي.. التجديد والاحتراف
عبد الرحمن مجدي: أتمنى أن أكون ربع محمد صلاح.. والاحتراف الآن ليس في صالحي
الأكثر مشاهدة
1
حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي"
2
جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي
3
مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد
4
مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط"
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا