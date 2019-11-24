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شوقي غريب يسترجع المسؤولية التي حملها له وزير الرياضة
الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 00:10
شوقي غريب يكشف كواليس اجتماعه مع رمضان صبحي لضمه للمنتخب الأولمبي
شوقي غريب: تأهلت إلى الأولمبياد في ذكرى إقالتي من المنتخب الأول
أهداف فوز ريال مدريد على سوسيداد 3-1 (الدوري الإسباني)
أهداف فوز إنتر على تورينو 3-0 (الدوري الإيطالي)
شوقي غريب
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حلم طوكيو
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