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هدفا تعادل ميلان ونابولي 1-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 23 نوفمبر 2019 - 21:17
ملخص فوز بيرنلي على واتفورد 3-0 (الدوري الإنجليزي)
هدفا فوز نورويتش سيتي على إيفرتون 2-0 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز ولفرهامبتون على بورنموث 2-1 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز بيتيس على فالنسيا 2-1 (الدوري الإسباني)
الدوري الإيطالي
ميلان
نابولي
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