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أهداف تعادل دورتموند وبادربورن 3-3 (الدوري الألماني)
الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 23:43
اتحاد الكرة يكشف "الفيديو التحفيزي الذي شاهده أبطال مصر قبل التوجه الى المباراة النهائية"
مراسم تتويج منتخب مصر الأولمبي بأمم إفريقيا تحت 23 سنة - مصر 2019
أهداف فوز مصر على كوت ديفوار 2-1 (نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما)
هدف مصر الثاني في شباك كوت ديفوار (نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما)
دورتموند
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