جمال حمزة: الخوف من جماهير بعض الفرق كان أحد أسباب عدم انضمامي بكثرة لمنتخب مصر

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 19:52

الزمالك منتخب مصر جمال حمزة

نرشح لكم

أخر الأخبار

رمضان صبحي يكشف سر قناع "لا كاسا دي بابل" وصاحب الفكرة 12 دقيقة | حلم طوكيو 2020
غريب: لم أشك واحد بالمليون في خسارة اللقب.. الآن سأنام بأريحية 23 دقيقة | حلم طوكيو 2020
محمد صلاح: مبروك لجماهير مصر اللقب وأتمنى استمرارهم في المدرجات 34 دقيقة | حلم طوكيو 2020
أبو تريكة بعد تتويج الأولمبي بأمم إفريقيا: مجهود كبير وروح عظيمة 42 دقيقة | حلم طوكيو 2020
السيسي يهنئ المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا 42 دقيقة | إفريقيا
صبحي أفضل حارس مرمى في إفريقيا تحت 23 عاما.. ومصر تفوز "باللعب النظيف" 49 دقيقة | حلم طوكيو 2020

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 2 مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر 3 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين 4 في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك

قد ينال إعجابك