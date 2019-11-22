ثريا محمد تتحدث عن كواليس الفوز بلقب إفريقيا والرمية الثلاثية بطريقة مختلفة

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 15:01

كرة سلة ثريا محمد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤتمر ميتشو: أعرف مازيمبي جيدا.. سنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية 22 دقيقة | إفريقيا
مصطفى محمد: قادرون على تحقيق نتيجة جيدة أمام مازيمبي 27 دقيقة | إفريقيا
ليفربول يقدم طلبا لزيادة مقاعد أنفليد 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توقع مباريات دوري أبطال إفريقيا واربح موبايل سامسونج A70 45 دقيقة | إفريقيا
كالابا يغيب عن مازيمبي أمام الزمالك 51 دقيقة | إفريقيا
تقرير: صفقة إبراهيموفيتش إلى ميلان تتعقد ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك