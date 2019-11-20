أهداف فوز ألمانيا على أيرلندا الشمالية 6-1 (تصفيات يورو)

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 00:06

ألمانيا

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