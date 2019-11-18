محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
منتخب مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
العارضة تمنع هدفه في ملخص لمسات كهربا ضد جزر القمر
الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 17:27
كهربا
مصر
جزر القمر
نرشح لكم
أخر الأخبار
ريال مدريد يوضح إصابة جيمس
24 دقيقة |
أوروبا
بالفيديو - مجموعة مصر.. تعادل بين كينيا وتوجو يمنح جزر القُمر الصدارة
36 دقيقة |
إفريقيا
حلم طوكيو - تولوز يضع منتخب كوت ديفوار في ورطة
48 دقيقة |
حلم طوكيو 2020
فيرمينو: أصبحت أفضل الآن.. ولا أريد التوقف عند هذا المستوى
ساعة |
أوروبا
بالفيديو - مجموعة مصر.. هدف صاروخي يمنح كينيا التقدم على توجو
ساعة |
إفريقيا
فيديو في الجول – علاء عبد العال يرد على سبب المشاحنات مع جمهور الزمالك
ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
بالفيديو - مجموعة مصر.. تعادل بين كينيا وتوجو يمنح جزر القُمر الصدارة
نجونا بعد 90 دقيقة من اللا شيء.. منتخب مصر صفر أمام جزر القمر
نبيه: البدري معذور.. "هذه هي القماشة المتاحة"
مؤتمر البدري: قدمنا أداء جيدا مقارنة بالمشاكل التي تواجهنا.. سنتأهل لأمم إفريقيا
5 ملامح بعد تعادل المنتخب.. ارفعوا القبعة لجزر القُمر
الأكثر مشاهدة
1
مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية
2
ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة
3
شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل
4
في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا