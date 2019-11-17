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عماد النحاس يحكي كواليس خلافه مع مانويل جوزيه في كأس العالم للأندية
الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 18:39
ملخص فوز السنغال على إسواتيني 4-1 (تصفيات كأس الأمم الإفريقية)
أهداف تعادل صربيا وأوكرانيا 2-2 (تصفيات يورو 2020)
هدفا فوز البرتغال على لوكسمبورج 2-0 (تصفيات يورو 2020)
عماد النحاس
الأهلي
مانويل جوزيه
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