هدفا فوز البرتغال على لوكسمبورج 2-0 (تصفيات يورو 2020)

الأحد، 17 نوفمبر 2019 - 17:57

البرتغال لوكسمبورج تصفيات يورو 2020

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