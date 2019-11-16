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ملخص فوز ويلز على أذربيجان 2-0 (تصفيات يورو 2020)
السبت، 16 نوفمبر 2019 - 21:08
عماد النحاس يجيب على.. هل هو مدرب دفاعي أم هجومي؟ ومن يفضل بين جوارديولا وكلوب
طارق العشري يتحدث عن فترته التاريخية مع حرس الحدود ويتوقع مركز فريقه للموسم الجديد
أهداف فوز اسكتلندا على قبرص 2-1 (تصفيات يورو 2020)
هدف فوز مدغشقر على إثيوبيا 1-0 (تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021)
ويلز
أذربيجان
تصفيات يورو 2020
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