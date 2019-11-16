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طارق العشري يتحدث عن فترته التاريخية مع حرس الحدود ويتوقع مركز فريقه للموسم الجديد
السبت، 16 نوفمبر 2019 - 18:16
أهداف فوز اسكتلندا على قبرص 2-1 (تصفيات يورو 2020)
هدف فوز مدغشقر على إثيوبيا 1-0 (تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021)
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