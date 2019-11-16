أهداف فوز اسكتلندا على قبرص 2-1 (تصفيات يورو 2020)

السبت، 16 نوفمبر 2019 - 18:12

اسكتلندا قبرص تصفيات يورو 2020

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