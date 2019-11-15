سألنا جمال حمزة إيه ردك على كلام البعض بأنك كنت لاعب كسول؟ وده كان رده

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 15:25

جمال حمزة الزمالك الأهلي

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