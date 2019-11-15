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سألنا جمال حمزة إيه ردك على كلام البعض بأنك كنت لاعب كسول؟ وده كان رده
الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 15:25
أطفال ليفربول يحاورون صلاح عن حبه للقطط.. وخدعة "الكوبري"
ملخص فوز جزر القُمر على توجو 1-0 (تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021)
أهداف فوز فرنسا على مولدوفا 2-1 (تصفيات يورو 2020)
جمال حمزة
الزمالك
الأهلي
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