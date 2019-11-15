محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أهداف فوز فرنسا على مولدوفا 2-1 (تصفيات يورو 2020)
الجمعة، 15 نوفمبر 2019 - 00:26
فرنسا
تصفيات يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
بودكاست في الجول - سوالف (3) - اعرف أكثر عن دربيات السعودية.. وسر "العالمية صعبة قوووية"
11 دقيقة |
السعودية
مهاجم مانشستر يونايتد السابق: رونالدو بكى بسبب نيستلروي
20 دقيقة |
أوروبا
المحكمة الرياضية ترفض طعن سيتي ضد عقوبته المحتملة بحرمانه من دوري الأبطال
34 دقيقة |
أوروبا
بعثة المنتخب تغادر إلى جزر القمر استعدادا للجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم
ساعة |
منتخب مصر
أحمد جمعة يغادر معسكر المنتخب للإصابة
ساعة |
إفريقيا
مدرب جالاكسي: إبراهيموفيتش يريد إنهاء مسيرته في إيطاليا
2 ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
بودكاست في الجول - سوالف (3) - اعرف أكثر عن دربيات السعودية.. وسر "العالمية صعبة قوووية"
المحكمة الرياضية ترفض طعن سيتي ضد عقوبته المحتملة بحرمانه من دوري الأبطال
بعثة المنتخب تغادر إلى جزر القمر استعدادا للجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم
أحمد جمعة يغادر معسكر المنتخب للإصابة
عبد الحفيظ: حمدي فتحي يخضع للجراحة في ألمانيا خلال الأسبوع المقبل
الأكثر مشاهدة
1
وفاة اللاعب علاء علي
2
مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية
3
ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة
4
شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا