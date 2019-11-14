أهداف فوز البرتغال على ليتوانيا 6-0 (تصفيات يورو 2020)

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 23:54

البرتغال كريستيانو رونالدو

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