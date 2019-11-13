زي النهاردة - مصر تضرب غانا في تصفيات مونديال 2018

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 - 11:55

منتخب مصر غانا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدافع ليفربول: جاهزون للعب 14 مباراة في 5 بطولات خلال أقل من شهرين دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – ظهور حمدي فتحي وانتظام أجايي.. وجلسة بين القيعي وعبد الحفيظ 18 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر البدري: لدينا 4 بدلاء لـ محمد صلاح.. وأتمنى حضور الجماهير أمام كينيا 32 دقيقة | منتخب مصر
بعدد اكتمال المشاركين.. تحديد موعد جديد لقرعة كأس الخليج 2019 ساعة | الوطن العربي
إيقاف برناردو سيلفا عن مباراة تشيلسي بسبب تغريدة ساعة | أوروبا
وزير الرياضة: المنتخب الأولمبي كان على قدر المسؤولية.. ورمضان صبحي: سنكون عند حسن الظن 2 ساعة | حلم طوكيو 2020

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وفاة اللاعب علاء علي 2 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 3 مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات 4 مورينيو ينتقد VAR ويصرح: حين تواجه صلاح ورفاقه لابد أن تدافع جيدا

قد ينال إعجابك