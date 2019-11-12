يورجن كلوب يحكي عن خطبته يوم ريمونتادا ليفربول أمام برشلونة بقيادة أوريجي

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 - 19:28

كلوب ليفربول برشلونة أوريجي ليلة الأبطال

نرشح لكم

أخر الأخبار

حلم طوكيو 2020 - مدرب زامبيا: أمامنا فرصة للتأهل 20 دقيقة | حلم طوكيو 2020
باتسون داكا رجل مباراة زامبيا ونيجيريا 41 دقيقة | حلم طوكيو 2020
حلم طوكيو 2020 - شيتوس لـ في الجول: لا نواجه أزمة بسبب الغيابات أمام الكاميرون 48 دقيقة | حلم طوكيو 2020
تراجع الإمارات والبحرين عن الانسحاب من خليجي 24 بقطر 48 دقيقة | الوطن العربي
حلم طوكيو 2020 - نيجيريا تخطف الـ 3 نقاط من زامبيا وتحافظ على آمالها في التأهل 53 دقيقة | حلم طوكيو 2020
بلماضي يعلق على عودة بلقبلة للمنتخب: إن الله غفور رحيم 59 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وفاة اللاعب علاء علي 2 ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 3 مصدر في المنتخب لـ في الجول: إصابة الشحات قوية.. قد يغيب عن مواجهتي التصفيات 4 مورينيو ينتقد VAR ويصرح: حين تواجه صلاح ورفاقه لابد أن تدافع جيدا

قد ينال إعجابك