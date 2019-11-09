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أهداف فوز برشلونة على سيلتا فيجو 4-1 (الدوري الإسباني)
السبت، 09 نوفمبر 2019 - 23:54
ملخص فوز باريس سان جيرمان على بريست 2-1 (الدوري الفرنسي)
أهداف فوز بايرن ميونيخ على بوروسيا دورتموند 4-0 (الدوري الألماني)
أهداف فوز ريال مدريد على إيبار 4-0 (الدوري الإسباني)
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