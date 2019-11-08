ملخص فوز هوفنهايم على كولن 2-1 (الدوري الألماني)

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 23:47

الدوري الألماني هوفنهايم كولن

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