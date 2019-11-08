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طرد كريم حافظ أمام فينيربهاتشه في الدوري التركي
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 20:44
كريم حافظ
الدوري التركي
قاسم باشا
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