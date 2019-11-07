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أهداف فوز مانشستر يونايتد على بارتيزان بلجراد 3-0 (الدوري الأوروبي)
الخميس، 07 نوفمبر 2019 - 23:55
مانشستر يونايتد
الدوري الأوروبي
بارتيزان بلجراد
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