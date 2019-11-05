القيعي: لم يستفد أحد من الأزمة مع تركي إلا كارهي الأهلي

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 00:20

الأهلي القيعي الخطيب تركي

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