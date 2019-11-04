أنا ملك النص (7) - خدعة فاروق جعفر في علي خليل والتي أدت لانقطاعه عن تدريب الزمالك

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 23:36

الزمالك فاروق جعفر حسن شحاتة ملك النص علي خليل

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