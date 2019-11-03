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أهداف فوز لاتسيو على ميلان 2-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 23:44
عمر جابر يرد على العودة لـ الزمالك في يناير
ملخص فوز إيبار على ليجانيس 2-1 (الدوري الإسباني)
ملخص فوز خيتافي على سيلتا فيجو 1-0 (الدوري الإسباني)
هدفا تعادل فيورنتينا وبارما 1-1 (الدوري الإيطالي)
الدوري الإيطالي
ميلان
لاتسيو
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