ملخص فوز شالكه على أوجسبورج 3-2 (الدوري الألماني)

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 21:10

الدوري الألماني شالكه أوجسبورج

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