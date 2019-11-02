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أهداف تعادل بريمن وفرايبورج 2-2 (الدوري الألماني)
السبت، 02 نوفمبر 2019 - 22:35
ملخص فوز مرسيليا على ليل 2-1 (الدوري الفرنسي)
ملخص فوز يونيون برلين على هيرتا برلين 1-0 (الدوري الألماني)
هدفا فوز بنفيكا على ريو آفي 2-0 (الدوري البرتغالي)
هدف رائع ملغي لـ هازارد أمام بيتيس
الدوري الألماني
بريمن
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