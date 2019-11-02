محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
أوروبا
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أهداف فوز نيوكاسل على وست هام 3-2 (الدوري الإنجليزي)
السبت، 02 نوفمبر 2019 - 19:26
أهداف فوز شيفيلد يونايتد على بيرنلي 3-0 (الدوري الإنجليزي)
هدفا فوز برايتون هوف ألبيون على نورويتش سيتي 2-0 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز لايبزج على ماينتس 8-0 (الدوري الألماني)
ملخص فوز روما على نابولي 2-1 (الدوري الإيطالي)
نيوكاسل
وست هام
الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بالفيديو - أداء مميز وهدف أول في ملخص لمسات تريزيجيه أمام ليفربول
دقيقة |
المحترفون
ماذا قدم تريزيجيه ضد ليفربول.. سجل هدفا وأكثر من سدد
5 دقيقة |
المحترفون
قائمة بيراميدز - السعيد ضمن 18 لاعبا لمواجهة يانج أفريكانز
16 دقيقة |
الدوري المصري
بالفيديو – عودة التنفس الطبيعي لـ جوارديولا.. والكر ينقذ سيتي من الهزيمة ضد ساوثامبتون
24 دقيقة |
أوروبا
بالفيديو - كلوب تايم.. تريزيجيه يسجل وليفربول يهزم أستون فيلا في إثارة الـ+90
34 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
بالفيديو - أيام أرسنال السيئة مستمرة.. إيمري يُفرط في الانتصار أمام ولفرهابمتون
42 دقيقة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
بالفيديو - كلوب تايم.. تريزيجيه يسجل وليفربول يهزم أستون فيلا في إثارة الـ+90
بالفيديو – عودة التنفس الطبيعي لـ جوارديولا.. والكر ينقذ سيتي من الهزيمة ضد ساوثامبتون
بالفيديو - ليفانتي يُنكّل بـ برشلونة ويهزمه في عادة سنوية
بالفيديو - أيام أرسنال السيئة مستمرة.. إيمري يُفرط في الانتصار أمام ولفرهابمتون
بالفيديو - لاعبو الزمالك يدعمون محمود عبد العزيز بعد جراحة الصليبي
الأكثر مشاهدة
1
بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد
2
مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح
3
قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر
4
البدري يعقب على تصريحات مرتضى.. يكشف رسالته لـ الخطيب و"الثقة" قبل تدريب المنتخب
قد ينال إعجابك
© 2019
فى الجول دوت كوم
يتم إدارته و تطويره
بواسطة
اعلن معنا